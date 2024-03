Etats-Unis : L’ambassadeur du Maroc à Washington reçu par la DG du FMI

La directrice générale du Fond monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a reçu l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, en amont des réunions de printemps de la Banque Mondiale (BM) et du FMI, prévues dans la capitale américaine, du 17 au 19 avril prochain.

Cette rencontre a été une occasion pour la responsable de féliciter le Maroc pour la réussite de la tenue des Assemblées annuelles de la BM et du FMI, à Marrakech en octobre 2023. Par ailleurs, Georgieva a salué les progrès économiques du royaume, ainsi que «son rôle dans la construction sociale et le développement», fait savoir un communiqué de l’ambassade du royaume aux Etats-Unis. Dans le même sens, la DG du FMI a qualifié le pays de «modèle de résilience et de gestion post-séisme».

Pour sa part, Youssef Amrani s’est félicité de la coopération entre le Maroc et le FMI qui donne lieu à «des actions concrètes», dont «les mécanismes de financement tels que la ligne de crédit modulable et la facilité pour la résilience et la durabilité». Dans ce registre, l’ambassadeur a rappelé que les politiques gouvernementales nationales visaient les équilibres macroéconomiques et la mise en œuvre des stratégies sectorielles de développement.

Par ailleurs, le responsable a réitéré «l’importance d’une réforme des institutions de Bretton Woods, pour assurer une voix plus forte pour l’Afrique et répondre aux nouveaux défis socio-économiques», sur la base d’un multilatéralisme plus inclusif.