«Le Maroc n’espionne pas l’Espagne», selon un rapport officiel

Le Maroc n’exerce aucune ingérence dans les affaires intérieures de l’Espagne, a constaté un rapport, élaboré par le contrespionnage du voisin ibérique. En revanche, le document pointe des actions hostiles menées sur le territoire espagnol par la Russie et la Chine.

Ce constat devrait décevoir les oppositions de droite et d’extrême droite qui continuent d’accuser le Maroc d’être derrière l’espionnage des téléphones du chef du gouvernement, Pedro Sanchez, et des ministres de la Défense, Margarita Robles, et de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Le Parti populaire et Vox attribuent le soutien de Sanchez au plan marocain d'autonomie au Sahara au piratage supposé par le Maroc de son téléphone en 2021. Une allégation qu'a répétée, mardi, une sénatrice du PP lors d'un vif échange avec le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Pour rappel, en juin 2022, les services de renseignement espagnols avaient écarté la piste marocaine quant au piratage des téléphones des trois membres de l’exécutif.

Ce rapport vient également appuyer les témoignages de hauts cadres des renseignements espagnols, le 28 novembre 2022 devant une commission du Parlement européen chargée d’enquêter sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus.