Après le Maroc, la diplomatie russe reçoit l’ambassadeur de l’Algérie

Le représentant spécial du président pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhail Bogdanov, a reçu mardi, l’ambassadeur algérien Boumédiène Guennad, nommé à ce poste en juillet 2023.

Les entretiens ont porté sur «le développement des relations de partenariat stratégique approfondi» entre les deux pays, indique la diplomatie russe dans un communiqué. «Des sujets d'actualité de l'agenda international et régional ont été également abordés, notamment la situation au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région saharo-sahélienne», souligne la même source.

Cette rencontre intervient quelques jours après la réunion entre Bogdanov et l’ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara, marquée par «le maintien d'un dialogue politique actif sur les questions de résolution des situations de crise en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sur la base des principes clés du droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU», a écrit le ministère russe des Affaires étrangères.

Pour rappel, la diplomatie russe a reçu, en février, une délégation du Polisario. De son côté, Brahim Ghali a exhorté la Russie à jouer un rôle plus important dans le règlement de la question du Sahara.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu, le lundi 11 mars à Moscou, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. L’échange entre les deux diplomates a porté «sur l'état et les perspectives du processus de règlement» de ce conflit.

La Russie tente une relance du processus politique au Sahara, en rade depuis mars 2019, «en tenant compte des derniers contacts de De Mistura avec tous les acteurs concernés», avait précisé le département de Lavrov.

En quelques semaines, Moscou a donc rencontré les principales parties impliquées dans la question du Sahara occidental dont les Nations unies.