Ramadanyate #7 : Comment accueillir le ramadan sereinement ?

Un mois béni comme celui du ramadan est accueilli avec un cœur sain. Autrement dit, les pratiquants mènent un processus spirituel ayant vocation à trouver leur paix intérieure, pour être en harmonie avec les actions privilégiées en cette période, à savoir les actions de solidarité et de bienfaisance, ou encore le recueillement.

Dans les deux livres de Sahih, il est noté que ce processus consiste particulièrement à purifier son cœur, de manière à se permette un équilibre entre le corps et l’esprit. Dans le même sens, la primauté est donnée aux actes plutôt qu’aux paroles, les premiers revêtant une dimension de dignité et d’engagement plus que les secondes.

Aussi, les bonnes actions initiées en privé sont plus dignes de leurs auteurs que celles rendues visibles, ajoute la même source.

Rapporté par Abdallah ibn Amr, un hadith du prophète Mohammed souligne aussi que la sobriété et les paroles tenues constituent les meilleures valeurs d’une communauté. Dans le contexte du ramadan, ces vertus restent intimement liées aux actions positives, qui éloignent de la transgression, souligne-t-on.