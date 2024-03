Achraf Hakimi aurait joué un rôle clé dans le choix de Brahim Diaz pour le Maroc, selon Marca

La décision de Brahim Diaz de changer de nationalité sportive pour rejoindre la sélection du Maroc continue de faire la Une des médias sportifs en Espagne. Marca a récemment rapporté que l’international marocain Achraf Hakimi aurait joué un rôle important pour convaincre le milieu de terrain de choisir l’équipe marocaine. La même source note que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dispose par ailleurs d’un réseau bien établi de recruteurs à travers l’Europe, où les professionnels d’origine marocaine sont suivi lors des différentes étapes de leur évolution sur la pelouse.

Le cas de Brahim Diaz diffère cependant de celui des autres recrues marocaines, selon Marca. Le média avance même que Luis de la Fuente aurait envisagé de le convoquer pour l’Espagne, mais que le «travail des Marocains a payé» à travers d’éventuels canaux diplomatiques. Les faits contredisent cependant le site espagnol, puisque le joueur du Real Madrid n’a plus été appelé au sein de la Roja, depuis son dernier match disputé contre la Lituanie, en 2021. Avant cela, Diaz a bien évolué au sein des différentes jeunes sections de la sélection espagnole.

Concernant d’autres joueurs, Marca met en avant le rôle du recruteur de la fédération marocaine en Espagne, Rabie Takassa, actif «avec un réseau de scouts à travers l’Europe». Selon le média, il aurait eu un rôle important dans la décision de plusieurs joueurs à choisir le Maroc, dont possiblement Achraf Hakimi. La même source évoque aussi des professionnels comme Adam Aznou, Salim El Jebari et Rachad Fettal.

Par ailleurs, Marca a souligné l’investissement important du Maroc dans les jeunes talents à travers l’Académie Mohammed VI. «Il y a un avant et un après dans le football marocain, depuis que le roi a décidé d’investir dans le ballon rond, notamment dans l’académie qui soutient et forme pour des équipes et des clubs», note-t-on.