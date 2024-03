Fès : Un enfant hospitalisé revient à la vie après avoir été déclaré mort

Dans un incident rare mais cliniquement possible, un garçon de neuf ans est revenu à la vie, quelques heures après avoir été déclaré mort au Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès. Un acte de décès avait déjà été délivré aux proches, dont l’enfant souffre d’une maladie génétique rare qui a tué précédemment deux de ses frères et sœurs en bas âge. Avant la déclaration de mort par les médecins, l’état du patient s’est détérioré, la semaine dernière, nécessitant une prise en charge hospitalière urgente. Dans un premier temps, une équipe médicale spécialisée a réussi à le réanimer. Mais des examens supplémentaires ont révélé des complications affectant son cerveau et son système respiratoire, entraînant une défaillance de plusieurs organes.

Un jour plus tard, l’enfant a subi un nouvel arrêt cardiaque. Malgré les efforts de l’équipe médicale, il est resté inconscient et n’a montré aucun signe de vie. Suivant les procédures habituelles de confirmation du décès, le CHU a délivré un certificat à la famille, vendredi dernier, mentionnant les complications de sa maladie génétique comme cause d’une mort naturelle. Le garçon a ensuite été transporté à la morgue de l’hôpital Ghassani, dans la même ville.

Peu avant le placement de la dépouille au frigo de la morgue, le père a redécouvert avec stupéfaction que le cœur de son enfant battait et que ce dernier respirait. Etablissant que le garçon était bien en vie, le CHU Hassan II l’a réadmis en état critique. Le jeune patient a de nouveau été déclaré mort, dimanche, puis un nouveau certificat de décès a été remis à sa famille afin de procéder à l’enterrement.

Auprès de Yabiladi, une source médicale a expliqué que cet incident, qui peut paraître impossible ou étrange, est cliniquement possible. Selon notre source, plusieurs cas similaires ont déjà été documentés à travers le monde.