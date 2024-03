Sahara : Un drone des FAR tue trois éléments du Polisario dans la zone tampon

Un drone des Forces armées royales (FAR) a tué trois éléments du Polisario, dont le nouveau commandant de la 6e région militaire, Hmaida Dabada. A bord de deux véhicules, ils projetaient de lancer des missiles sur des positions tenues par les FAR à l’Est du Mur des Sables. Lors de la même opération, sept autres miliciens ont été blessés. Les deux véhicules ont été pulvérisés par le drone des FAR.

Les trois corps ont été discrêtement enterrés, cet après-midi dans les camps de Tindouf. Seuls une dizaine de personnes, dont la majorité portait des treillis, ont assisté aux funérailles, mais aucun membre de la direction du Polisario. Aucune comparaison avec l'enterrement, en septembre 2023, d'Abba Ali Hammoudi, l'ex-commandant de la 6e région militaire, tué par un drone des FAR, avec les trois jours de deuil décrétés par Brahim Ghali après son décès.