ONU : Les pays de l’UE s’abstiennent de voter une résolution sur l’islamophobie

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 15 mars, une résolution réclamant la nomination d’un envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU chargé de lutter contre l’islamophobie. Le texte, à l’initiative du Pakistan, intitulé «mesures de lutte contre l’islamophobie», a été approuvé par 115 voix pour, 44 abstentions et aucune voix contre.

Les pays de l’Union européens se sont tous abstenus lors de l’opération du vote. Au nom des Vingt-sept, la Belgique a présenté un amendement qui visait à remplacer la mention «contre les musulmans, qui se traduit par la multiplication des actes de profanation de leur livre saint, des attaques visant les mosquées» par «contre les personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions, dont les musulmans». La proposition fut rejetée. Le Royaume-Uni a également suggéré de nommer un «point focal» plutôt qu’ «un envoyé spécial de l’ONU». Un amendement écarté aussi.

En plus de l’UE et du Royaume-Uni, des pays comme le Canada, l’Ukraine, l'Inde, l’Argentine, le Paraguay, l'Arménie, le Brésil ou la Géorgie ont opté pour l’abstention. La Russie et les Etats-Unis ont voté en faveur de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU, aux côtés des pays islamiques. En revanche, Israël n’a pas pris part au vote.

La nouvelle résolution, non-contraignante, demande aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires, dont «des lois et des politiques», pour combattre l’intolérance religieuse, les stéréotypes négatifs, la haine, l’incitation à la violence et la violence contre les musulmans.