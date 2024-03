Expropriation de biens immobiliers : Des partis algériens condamnent la décision marocaine

Après la réaction du ministère algérien des Affaires étrangères condamnant la décision du gouvernement marocain d'exproprier certains biens immobiliers à Rabat appartenant à l’Algérie, c’est au tour de partis locaux de prendre le relais. Le Front de libération nationale (FLN) a dénoncé un «comportement irresponsable du Makhzen», qui constitue une «flagrante violation du droit international et un vol qualifié des représentations diplomatiques d'Etats souverains».

Pour sa part, la formation «la Voix du peuple», créée en 2019, a pointé du doigt «des actes aux conséquences non calculées, et qui se répètent à chaque fois» qui «sont en réalité une poursuite des hostilités du Makhzen contre l’Algérie et ses institutions».

Le parti El Karama a estimé que l’expropriation sert «l’agenda sioniste et des forces du mal coalisées». Même son de cloche auprès des islamistes algériens du Mouvement Ennahda. La formation a condamné une décision prise alors que les Palestiniens subissent une nouvelle agression israélienne.

Dans sa réponse au communiqué de la diplomatie algérienne, une source marocaine autorisée a révélé que «dès janvier 2022, le ministère des Affaires étrangères a officiellement et à plusieurs reprises informé les autorités algériennes de son souhait de se porter acquéreur du local en question, à l’amiable. Le consul général d’Algérie à Casablanca a été reçu quatre fois au ministère à ce sujet pas moins de quatre fois. En outre, huit écrits officiels ont été transmis aux autorités algériennes, qui ont répondu par pas moins de cinq écrits officiels».