Décès du directeur de publication de TelQuel Réda Dalil

Le journaliste et directeur de publication de TelQuel, Réda Dalil, est décédé ce mardi 19 mars 2024 à Rabat, des suites d’une longue maladie. Egalement romancier et écrivain, le défunt âgé de 45 ans s’était rétabli initialement, avant de devoir recourir à une chirurgie, à la suite de sa rechute.

Auparavant directeur de publication du magazine Le Temps, Réda Dalil a ensuite été rédacteur en chef d’Economie Entreprises, pour rejoindre TelQuel au même poste, en 2018. Parallèlement, il publie son premier roman «Le Job» en 2014. L’opus est distingué du prix littéraire de La Mamounia, ainsi que celui du Gros Sel en Belgique. En 2016, il sort son deuxième ouvrage, intitulé «Best-Seller».

«En tant qu’amis et collègues, nous avons eu l’honneur et le plaisir de travailler à ses côtés, appréciant son professionnalisme, sa rigueur, son dévouement et son immense gentillesse», a écrit le site du magazine, dont Réda Dalil a tenu la direction depuis 2019.

L’équipe de Yabiladi se joint à celle de TelQuel pour présenter ses condoléances à la famille du regretté, ainsi qu’à ses proches.