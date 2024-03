Chebbak, Hakimi et Naybet, ambassadeurs marocains du Mondial 2030

Les ambassadeurs du Mondial 2030 ont été présentés, mardi 19 mars à Lisbonne. Sur la liste figure les Marocains, Noureddine Naybet, qui compte deux participations aux Coupes du monde de football de 1994 aux Etats-Unis et 1998 en France, la capitaine des Lionnes, Ghizlane Chebbak, et Achraf Hakimi.

Du côté de l’Espagne, le choix s’est porté sur Andres Iniesta, l’auteur du but qui a donné la victoire à la Roja lors de la finale du Mondial 2010 en Afrique du sud face aux Pays-Bas, et les capitaines Irene Paredes et Alvaro Morata.

L'ancienne vedette Luis Figo et les capitaines Dolores Silva et Cristiano Ronaldo, sont les ambassadeurs désignés par le Portugal. Enfin, Emmanuel Adebayor, ex-international togolais a été présenté comme l'ambassadeur de la compétition en Afrique.