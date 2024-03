Espagne : Nouvelle alerte à l’hépatite A concernant des fraises du Maroc

Les autorités sanitaires espagnoles ont alerté sur un nouveau lot de fraises marocaines, après avoir suspecté une infection à l’hépatite A. Selon les informations recueillies par le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaire et les aliments pour animaux (Rasff), consultées hier par l’agence de presse espagnole EFE, cette deuxième notification a eu lieu vendredi dernier. Elle fait suite à des contrôles de routine aux frontières, effectués pour l’entrée des produits au territoire de l’Union européenne. Cette cargaison était destinée à la Pologne.

Selon la même source, l’Espagne a alerté le Rasff pour informer les autorités communautaires du pays de destination. Pour le moment, la Commission européenne maintient cette alerte, qui pourrait faire l’objet de mises à jour. Suite à ce nouveau cas, l’organisation agricole Unió Llauradora i Ramadera a demandé à l’UE de prendre «plus au sérieux tout ce qui touche à la santé des consommateurs et d’établir davantage de contrôles».

Sur fond de protestation des organisations agricoles espagnoles qui redoutent une concurrence à leurs produits, des professionnels du secteur ont pointé une première cargaison de fraises importées du Maroc, en raisons de son éventuelle infection à l’hépatite A. Après analyse, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a établi que ce lot était conforme aux normes de la consommation.

A la suite de cette première polémique, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts au Maroc a déploré les rumeurs concernant la qualité des fruits rouges mises sur le marché national ou encore destinées à l’exportation. Dans ce sens, le département a affirmé envisager des poursuites judiciaires, face à la propagation de ces allégations via les réseaux sociaux.