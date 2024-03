Tournoi amical de beach soccer : Le Maroc bat le Mozambique

La sélection marocaine A de beach soccer a battu son homologue mozambicaine par 5 buts à 2, dimanche lors de la première journée (groupe B) du tournoi amical de Cosafa beach soccer qui se tient du 17 au 23 mars en Afrique du Sud.



Les buts de l'équipe nationale du Maroc ont été marqués par Driss Ghanam, auteur d'un doublé et élu homme du match, Reda Zahraoui (2 buts) et Badr Karchali.



L'équipe nationale sera opposée lundi à son homologue de l'Angola, avant de défier la Tanzanie, mercredi prochain.



Le groupe A de ce tournoi amical international est composé de l'Afrique du sud, du Malawi, de l’Arabie saoudite et des Seychelles.