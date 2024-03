Le Maroc a remporté deux nouvelles médailles dont une en or et une en bronze aux épreuves de taekwondo féminin, lors des 13è Jeux africains d'Accra, organisés jusqu'au 23 mars courant dans la capitale ghanéenne.



Dimanche, Fatima-Ezzahra Aboufaras (+73kg) a gagné l'or alors que sa compatriote Oumaima El Bouchti (- 53kg) s'est emparée du bronze.



Le Maroc compte jusqu'à présent 17 médailles dans ces Jeux, dont 4 en or, 7 en argent et 6 en bronze.