Maroc : Les anti-normalisation demandent à Lekjaa de renoncer au sponsoring de McDonald's

Le secrétariat national du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation est vent debout contre «un partenariat entre la Fédération royale marocaine de football et la société McDonald's». L’instance a exprimé, dans une lettre adressée au président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, sa «vive colère» au sujet de l'accord avec un groupe «qui soutient l'armée de l'entité sioniste» et «la politique impérialiste américaine».

La missive souligne que ce partenariat est noué alors que «le monde entier est témoin en direct du génocide de tout un peuple». Les opposants à la normalisation avec Israël estiment que la solidarité avec les Palestiniens exige qu’on soit «à leurs côtés» et «ne pas s’associer avec des entreprises ouvertement sionistes».

Le Front a rappelé dans sa lettre que «dans les villes marocaines, les citoyens, spectateurs et joueurs, ont manifesté leur soutien indéfectible à la cause palestinienne dans les tribunes et dans les stades». Et de conclure en demandant au président de la FRMF de renoncer «immédiatement» à ce partenariat. Le logo de la société McDonald's apparait toujours sur la liste des partenaires de la FRMF.

La société marocaine FRI, franchisé de McDonald's au Maroc, avait affirmé, dans un communiqué publié en novembre 2023, que les royalties qu’elle paie «à McDonald’s International, ne servent en aucun cas à soutenir un quelconque gouvernement ou une quelconque cause politique. Les multinationales cotées en bourse obéissent à des règles de gestion strictes ainsi qu’à une obligation de transparence totale de leurs comptes que ce soit au niveau international, régional ou local».

Depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023, des sit-in de solidarité avec les Palestiniens ont été observés devant des locaux de McDonald's au Maroc.