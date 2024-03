Diaspo #330 : Adil Belhouari, une compétence distinguée dans l’IA à travers le monde

Vivant à Riyad, Adil Belhouari fait partie des plus grands experts mondiaux dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de la science des données, de l’intelligence d’affaires et de l’analyse avancée des données. Natif de Rabat en 1974 l’expert marocain s’est bâti une carrière exceptionnelle et réussie, grâce à sa passion, son talent, sa persévérance et son excellence.

Ayant travaillé dans de nombreuses organisations prestigieuses sur trois continents, il occupe actuellement le poste de vice-président principal et directeur général du Centre d’excellence pour l’intelligence artificielle, la science et l’analyse avancée des données de la Riyad Bank, l’une des plus grandes institutions bancaires du Moyen-Orient.

Un parcours à succès dès les premiers pas

Autant qu’il s’en souvienne, Adil Belhouari a eu une avance sur ses pairs et s’est toujours distingué dans la réussite scolaire. Après son baccalauréat scientifique au lycée Hassan II en 1992, il obtient en 1996 un diplôme d’ingénierie en statistique et économie appliquée de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA) à Rabat.

Le jeune diplômé rejoint rapidement le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de 1997 à 2000. Il occupe le poste de responsable des études socio-économiques et de développement «pour financer des projets et des programmes destinés à l’Afrique du Nord et au sud de l’Europe, dont l’électrification du monde rural, le soutien aux projets de subsistance pour les familles démunies, ou encore la réforme de l’administration marocaine, entre autres», se souvient-il auprès de notre rédaction.

Parallèlement, Adil Belhouari poursuit ses études de troisième cycle. En 1998, il obtient un diplôme d’études supérieures en finances et comptabilité, de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE). Deux ans plus tard, il prend son envol pour le Canada, où il décroche en 2004 une maîtrise spécialisée en intelligence d’affaires et sciences de données à l’Ecole des Hautes études commerciales (HEC) de Montréal. Il mène ensuite son projet doctoral dans le même établissement.

Au Canada, où il a vécu jusqu’en 2009, Adil Belhouari a reçu le premier prix d’excellence académique de la région du Québec. Il a exercé notamment comme professeur de statistiques, de mathématiques, de probabilités et de recherches opérationnelles à l’HEC et à l’Université de Montréal.

Le spécialiste a également travaillé comme consultant senior dans une grande compagnie de consultation spécialisée dans les domaines de l’IA, des solutions d’affaires et de l’analyse de données, puis comme directeur des pratiques d’analyse et d’utilisation de données pour la compagnie américaine SAS Institut Inc, l’une des plus connues dans le monde de la technologie et de la transformation digitale.

«Lors de la réunion annuelle de l’entreprise, on a sur que je parlais couramment l’arabe, en plus de l’anglais et du français. Il m’a donc été proposé d’aider à développer le travail du bureau régional à Dubaï. Je me suis rendu ensuite à Riyad en 2008, pour commencer une nouvelle page de mon parcours professionnel.» Adil Balhouari

Une reconnaissance internationale en Orient et en Occident

De par son travail d’expert et de consultant, le spécialiste voyage constamment entre les pays du Golfe pour traiter avec de grandes entreprises de la région, dont Riyad Bank. «Après un an de travail avec cette banque en tant que consultant sur l’un de ses plus grands projets stratégiques, l’institution m’a proposé de la rejoindre, dans l’optique de partager les expertises et de développer le segment de l’analyse de données, ainsi que celui de l’intelligence artificielle», nous confie-t-il.

Depuis 2009, Adil Belhouari occupe ainsi le poste de vice-président principal et directeur général du Centre pour l’intelligence artificielle, la science et l’analyse avancée des données de la Riyad Bank en Arabie saoudite. «L’expérience avec Riyad Bank, qui se poursuit jusqu’à présent, est une expérience très positive et riche en moments marquants», ajoute le spécialiste.

Ce dernier est désormais une figure mondialement connue dans l’analyse des données et de l’intelligence artificielle. Il est aussi une référence dans de nombreux secteurs, au-delà de l’univers bancaire. Aujourd’hui, l’expert marocain compte de nombreuses récompenses, dont le prix du meilleur leader dans l’IA et la science de données du prestigieux organisme «Middle East Banking AI & Analytics Summit and Awards» (2022).

La même année, Adil Bahouari a également reçu le prix de la meilleure contribution au développement académique et professionnel dans le domaine de l’intelligence financière des professionnels dans le secteur bancaires, attribuée par l’Académie financière de la Banque centrale en Arabie saoudite. Par ailleurs, il a été primé pour la meilleure application des cas de l’hyperpersonnalisation et l’analyse des besoins et des préférences des clients dans le domaine bancaire au Moyen-Orient.

Adil Belhouari a également été primé personnalité de l’année, en reconnaissance à sa contribution exceptionnelle et à son engagement particulier, ainsi que son expertise dans le domaine bancaire. Cette année aussi, il a été nominé pour le prix des «10 Most Intelligent Leaders in Data Science & Analytics, 2024» du magazine américain CIOLOOK.

Actuellement, il est membre membre du Conseil exécutif des experts en intelligence d’affaires (BICE) à l’Université de Michigan (Etats-Unis), membre de la Communauté des statisticiens au Canada, membre exécutif du réseau des statisticiens de l’INSEA et membre actif du réseau HEC - Montréal. Par ailleurs, il est l’auteur de nombreuses publications internationales, en plus d’être conférencier et spécialiste en communication.

Tout au long de son parcours jalonné d’autant de succès, Adil Belhouari a conservé par ailleurs «une place particulière pour le Maroc dans [son] cœur». «Mon amour pour le pays coule dans mes veines. Il est donc de notre devoir d’être les meilleurs ambassadeurs et représentants de la mère patrie. J’étais, je suis toujours et je resterai toujours prêt pour répondre à l’appel du pays et de participer comme je peux à la dynamique de notre développement national», nous a-t-il affirmé.