Après De Mistura, la diplomatie russe reçoit l’ambassadeur du Maroc à Moscou

Le représentant spécial du président de la Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhail Bogdanov, a reçu ce vendredi l'ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara.

Les entretiens ont porté sur «les questions d'actualité liées au développement progressif des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Maroc, notamment le maintien d'un dialogue politique actif sur les questions de résolution des situations de crise en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sur la base des principes clés du droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU», indique la diplomatie russe dans un communiqué.

Pour rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu, le lundi 11 mars à Moscou, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. L’échange entre les deux parties a porté «sur l'état et les perspectives du processus de règlement» de ce dossier.

La Russie tente une relance du processus politique au Sahara, en rade depuis mars 2019, «en tenant compte des derniers contacts de De Mistura avec tous les acteurs concernés», avait précisé le département Lavrov.