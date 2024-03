Le groupe israélien BlueBird teste son nouveau drone kamikaze au Maroc

Le groupe d’armement israélien BlueBird a testé avec succès, au Maroc, son nouveau drone kamikaze SpyX. En témoigne une vidéo diffusée par l’entreprise spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d’aéronefs sans équipage.

«SpyX permet aux équipes tactiques de détecter, de confirmer et d'atteindre de manière organique des cibles avec la capacité de transporter une variété d'ogives jusqu'à 2,5 kg, telles que des véhicules antipersonnel et légers et des antichars», indique BlueBird sur son site web.

Le système complet est facilement transportable et déployé par un équipage de deux soldats. SpyX peut voler jusqu'à 1,5 heure avec une portée de communication allant jusqu'à 50 km et effectuer des frappes de précision, en utilisant son double capteur jour/thermique pour se verrouiller sur la cible ou sur des coordonnées prédéfinies. Lors d'un ordre d'attaque, le drone effectuera une approche automatique de la cible et lancera une manœuvre d'attaque, augmentant la vitesse à plus de 250 km/h, ajoute la même source.

Pour rappel, en juin 2023, un média israélien avait signalé la première apparition au Maroc du drone SpyX. En septembre 2022, Infodrones avait annoncé que le Maroc négocie un important contrat d’armement avec Israël. La commande des Forces armées royales concerne l’achat de 150 drones de type WanderB et ThunderB, fabriqués par l’entreprise BlueBird, dont 50% des actions sont détenues par le groupe public Israel Aerospace Industries (IAI).