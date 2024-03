Tanger Med : Mise en échec d’une tentative de trafic de 1,2 t de résine de cannabis

Les éléments de la sûreté nationale, en coordination avec les services des douanes au port de Tanger Med, sont parvenus durant les premières heures de la journée de samedi à mettre en échec une tentative de trafic de 1,2 tonne de résine de cannabis, à bord d’un camion de transport international de marchandises immatriculé au Maroc.

Une source sécuritaire a indiqué que les opérations de contrôle au niveau du port de Tanger Med ont permis de saisir cette quantité de drogues qui était minutieusement dissimulée dans des fentes aménagées dans le châssis métallique du camion et de procéder à l’arrestation du conducteur, un citoyen marocain âgé de 28 ans.

Le mis en cause a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, a ajouté la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et continues que mènent les différents services sécuritaires dans le but de lutter contre le trafic international de drogues et de stupéfiants.