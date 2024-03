France : Le préfet des Alpes Maritimes ferme définitivement le collège musulman Avicenne

Le préfet des Alpes Maritimes en France a prononcé, jeudi, la fermeture définitive du collège musulman privé Avicenne à Nice, «en raison de financements opaques et d’irrégularités financières manifestes». Conformément à un arrêté du 14 mars, cette décision prendra effet compter du 6 juillet 2024. Selon le préfet, «il ne s’agit pas d’erreurs ou d’oublis, mais bien de manquements répétés dans le temps». Ces derniers concerneraient un montant total de 476 350 euros, qui seraient des «prêts suspects».

Dans son arrêté, le préfet pointe notamment trois versements en espèces en 2021, d’un montant total de 12 000 euros. Le collège aurait par ailleurs accordé un prêt de 25 000 euros à des tiers, «sans lien avec ses activités scolaires». Face a ce constat, la ministre de l’Education nationale, Nicole Belloubet, a exprimé le mois dernier son intention de fermer l’établissement, pour son attitude «contraire à la loi anti-séparatisme de 2021».

Avocat au barreau de Nice et des Hauts-de-Seine, Me Stefen Guez Guez et le président de l’Union des musulmans des Alpes Maritimes (UMAM), Othman Aissaoui, ont dénoncé «un acharnement», tout en envisageant de contester la décision devant le tribunal administratif de Nice. Dans un communiqué, l’ONG porteuse du projet de l’établissement et son représentant juridique ont déploré, ce vendredi, que ledit arrêté adresse «un sinistre message à la communauté musulmane de la région». «L’UMAM exprime sa consternation face à cette décision inique : l’ensemble des mosquées de Menton à Grasse s’insurgent de cette manière de faire. Au-delà de l’UMAM, le collège Avicenne est un projet qui fédère l’ensemble des musulmans des Alpes Maritimes et des environs», ajoute la même source.

Les deux signataires soulignent qu’en s’attaquant à cet établissement, «le préfet s’en prend directement à la composante musulmane du département» et «rompt le contrat social», étant donné que le collège «est un projet fait par les enfants de la République, pour les enfants de la République».

En activité depuis 2015 dans le quartier de l’Ariane, le collège Avicenne compte quatre classes, soit une par niveau. Il accueille un total de 99 élèves, qui devront changer d’établissement à partir de la rentrée scolaire prochaine.