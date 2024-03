Brahim Diaz sur son choix de l’équipe nationale : «Je suis 100% espagnol et 100% marocain»

Peu après avoir changé de nationalité sportive pour rejoindre la sélection du Maroc, le footballeur maroco-espagnol Brahim Diaz a commenté cette décision, en se disant «100% espagnol et 100% marocain». Dans une interview avec le journaliste et ancien joueur du Real Madrid Jorge Valdano, le natif de Malaga s’est dit reconnaissant à ses deux pays. «L’amour que l’Espagne et le Maroc m’ont donné est très grand. Ce sont deux merveilleux pays. J’ai des origines marocaines, mais j’ai grandi en Espagne. Est-ce que je fêterais un but contre l’Espagne ? Pour le moment, je ne sais pas quoi vous dire, mais je vais vous dire que je suis convaincu à 100% de ma décision», a-t-il affirmé.

«Je suis un garçon qui a des rêves, c’est simple. L’affection qui m’a été témoignée et le projet que le Maroc m’a présenté me semblent très bons», a ajouté le joueur du Real Madrid. Concernant les spéculations sur sa décision et sur sa non-convocation par la Roja, Diaz a décaré : «Je n’allais rien changer. Je ne me demandais pas si Luis Enrique allait m’appeler ou non pour prendre cette décision».

???? "No voy a dejar de ser español, tengo doble nacionalidad. 100% marroquí y 100% español. El que lo entienda, se lo agradeceré y el que no, espero que algún día lo entienda"



? @Brahim interrumpe a @ManuCarreno para dejar claro su sentimiento hispano marroquí tras su decisión

Eligible pour jouer pour le Maroc, Brahim Diaz est désormais convoqué par sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, pour faire ses débuts sous les couleurs nationales, lors des prochains matchs amicaux contre l’Angola (22 mars) et la Mauritanie (26 mars).