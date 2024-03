Le Croissant-Rouge palestinien salue l’aide humanitaire «inédite» du Maroc

L’opération humanitaire, déployée par le Maroc en application des instructions du roi Mohammed VI au profit des populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d’Al Qods Est, a dessiné le sourire sur le visage des Palestiniens au début de ce mois béni du ramadan, a indiqué le porte-parole du Croissant-Rouge palestinien dans la bande de Gaza, Raed Nems.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant s’est félicité de cette opération humanitaire «inédite», assurant qu’elle a allégé les souffrances des Gazaouis particulièrement en ces circonstances humanitaires difficiles que connait la bande de Gaza depuis plusieurs mois.

Il a relevé à ce propos que le Maroc a toujours été aux premières lignes des secours et de soutien au peuple palestinien durant toutes les épreuves qu’il a endurées, soulignant que ces aides qui constituent une première «percée humanitaire» par voie terrestre depuis le début des opérations militaires à Gaza, s’inscrivent dans le sillage des efforts déployés par le roi, président du Comité Al Qods.

Raed Nems a fait savoir que ces aides seront distribuées en partenariat avec les organismes locaux de l’action caritative et les organisations chargées de les acheminer aux populations déplacées et aussi au secteur de la santé et aux centres d’accueil qui abritent près 1,9 million de déplacés dans la bande de Gaza, une population dépourvue des moindres conditions d’une vie digne.

Le roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, a donné ses instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la ville sainte d’Al Qods.