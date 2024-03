Conseiller de Mahmoud Abbas : «L’aide humanitaire du Maroc va apaiser les souffrances» à Gaza

Le conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses, Mahmoud El Habach, a salué hautement l’opération humanitaire lancée mardi par le Maroc au profit de la population palestinienne dans la bande de Gaza et à Al-Qods Acharif, soulignant que ce soutien est de nature à apaiser les souffrances du peuple palestinien.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable palestinien a ajouté que le peuple palestinien exprime ses remerciements au souverain et au peuple marocain pour cette action, qui traduit les sentiments de fraternité sincère. Elle incarne aussi les valeurs humaines envers les personnes endeuillées qui souffrent du blocus dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté.

Mahmoud El Hanach a fait part de ses remerciements et de sa considération au Maroc pour «cette initiative de soutien à nos proches bloqués dans la bande de Gaza», estimant que cette opération est en harmonie avec les valeurs de solidarité et de fraternité entre pays arabes et islamiques.

«La bande de Gaza vit un drame et une catastrophe humanitaires d’envergure, dans un contexte marqué par la guerre et le blocus imposé à ce territoire», a-t-il rappelé, relevant que les Gazaouis ont grandement besoin de cette aide.

Cette aide, qui coïncide avec le début du mois béni du ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.