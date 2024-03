Aide humanitaire à Gaza : L’archvêque d’Al-Qods salue l’initiative du Maroc

L’aide humanitaire acheminée sur instructions du roi Mohammed VI aux palestiniens à Gaza et à Al-Qods est une lumière au milieu de la désolation et de la détresse qui planent en ces temps difficiles, délicats et dramatiques que traverse la Palestine, a indiqué, jeudi, l’archevêque du patriarcat de l’Eglise grecque orthodoxe d’Al Qods, Mgr Atallah Hanna.



Dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de l’opération de distribution des aides humanitaires dans la ville sainte, l’archevêque a fait part de sa considération et de sa gratitude au roi et au peuple marocain pour cette initiative royale, avec tout ce qu’elle comporte comme valeurs humaines, civilisationnelles et d’unité arabe.

Et d’ajouter que cette initiative intervient également pour réaffirmer la justesse de la cause palestinienne et le soutien du Maroc, sous la sage conduite royale, à la Palestine dans sa lutte légitime pour la liberté et la justice.



Par ailleurs, l’archevêque a noté que l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif est devenue pionnière au service d’Al-Qods et de ses institutions. Mgr Atallah Hanna a salué, dans ce cadre, un geste royal plein d’humanisme et de noblesse en ce mois béni de ramadan.