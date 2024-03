Ramadaniyate #3 : La diversification des rituels religieux pendant le ramadan

Outre le jeûne, le mois de ramadan est particulièrement celui des bonnes actions, qui s’étendent sur l’année mais se multiplient durant cette période. Celle-ci est par ailleurs marquée par des moments de prières nocturnes (tarawih), ou encore par les dons spécifiques au mois béni (zakat).

Rapporté par Abou Huraira, un hadith du prophète explique ainsi que «quiconque prie durant le ramadan par foi et en quête de récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés». Si ces séances de recueillement menées par l’imam sont suivies jusqu’au bout, cela «fait office d’une prière qui aurait duré toute la nuit», souligne la même source.

En plus du jeûne et de la prière, la zakat est de rigueur durant le mois béni. En effet, les récits rapportent que le prophète «était le plus généreux des gens, et il l’était encore plus pendant le ramadan». Dans ce sens, les préceptes divins insistent sur ces actions auprès des nécessiteux, des orphelins et des captifs.

Rapportées par Zaid ibn Khalid Al-Juhani, les paroles du prophète Mohammed à ce sujet soulignent que «celui qui permet à une personne à jeun de rompre son jeûne» sera récompensé doublement. C’est pour cette raison que les principales actions de solidarité durant le ramadan restent le partage du repas de rupture du jeûne.

Parallèlement, le ramadan est le mois du coran par excellence, d’où les séances de lecture et de récitation durant cette période de l’année, connue pour être celle où le livre saint a été révélé au prophète. Il a été rapporté notamment que pendant le mois béni, Othman ibn Affan et ses fidèles complétaient le coran une fois par jour.

Parmi les prédécesseurs, certains accomplissaient la récitation intégrale du coran lors des prières au bout de trois nuits du ramadan. D’autres achevaient cette lecture au bout de sept nuit et d’autres encore l’effectuaient sur dix jours.

Dans ce sens, l’imam Al-Shafi’i achevait la lecture des soixante chapitres (hizb) coraniques au bout d’une nuit du mois béni, à travers des récitaitions au moments des prières et au-delà.