Pays-Bas : Geert Wilders (extrême droite) renonce à sa candidature de Premier ministre

Le leader de l’extrême droite néerlandaise Geert Wilders a abandonné sa candidature au poste de Premier ministre, malgré la victoire inédite de son parti (PVV) aux élections de 2023. Annonçant cette décision sur ses réseaux sociaux, il a évoqué une absence de consensus autour de son soutien. «Je ne peux devenir Premier ministre que si TOUS les partis de la coalition le soutiennent. Ce n’était pas le cas», a-t-il écrit sur la plateforme X (Twitter).

Bien que le Parti de la Liberté (PVV) ait remporté le plus de voix, lors du dernier scrutin législatif, la formation nationaliste a besoin de l’appui d’autres formations pour constituer une coalition gouvernementale. Les négociations se poursuivent avec trois autres partis, rapporte la BBC. «Je voudrais un gouvernement de droite, avec moins d’asile et d’immigration : les Néerlandais d’abord. L’amour pour mon pays et mes électeurs est grand et plus important que ma propre position», a écrit Wilders, mercredi soir.

Pendant des mois, le leader du PVV a été en pourparlers avec le parti libéral de centre-droit VVD, le Nouveau Contrat Social (NSC) et les partis agricoles BBB. Ces trois derniers ont insisté sur le fait que la seule manière pour eux d’opérer un rapprochement politique avec le PVV, dans le cadre d’un exécutif, serait que les dirigeants des quatre partis acceptent de ne pas jouer un rôle au sein du futur gouvernement, selon la chaîne publique néerlandaise NOS. Ce jeudi, un débat parlementaire sur la question est attendu.

Kim Putters, qui dirige désormais les négociations, devra présenter ses conclusions devant les élus. Il devrait notamment annoncer la formation d’un gouvernement minoritaire, avec un «cabinet extra-parlementaire», indique la BBC. Ceci signifierait qu’aucun des quatre chefs de partis de la coalition n’occuperait de poste ministériel, mais ils resteraient députés. Soutenue par le leader du Nouveau Contrat Social, Pieter Omtzigt, ainsi que le VVD, en la personne de Dilan Yesilgöz, cette formule donne un pouvoir plus large au Parlement.

La dernière fois qu’un Premier ministre n’a pas été issu du parti ayant le plus de voix au sein du gouvernement néerlandais remonte aux années 1980. La victoire du PVV, en 2023, a non seulement ébranlé la politique néerlandaise, mais elle a également eu des répercussions dans toute l’Europe, les Pays-Bas étant l’un des membres fondateurs de ce qui est devenu l’Union européenne.