L’ex-ambassadeur US à Rabat salue les aides marocaines envoyées aux Palestiniens

L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc salue les aides humanitaires envoyées par le Maroc aux Palestiniens de Gaza et Al Qods, par voie terrestre. «Je suis fier et heureux d'être témoin de ce moment historique, car les Accords d'Abraham ont permis à l’ONU de livrer de la nourriture et l’aide depuis le Maroc au nord de Gaza à TRAVERS ISRAËL», s’est félicité David T. Fischer sur la plateforme X. Le diplomate a attribué ce succès marocain «aux Accords d’Abraham qui continuent de faire la différence dans le monde».

L’ex-ambassadeur américain au royaume est habitué à commenter les grands événements ayant un lien avec le Maroc et les Accords d’Abraham, conclus en 2020 sous l’administration Trump. Il avait notamment loué la décision du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu actée le 17 juillet 2023, de reconnaitre la marocanité du Sahara.

David T. Fischer était accrédité au royaume lors de la signature, le 22 décembre 2020 à Rabat devant le roi Mohammed VI, de la Déclaration tripartite Maroc - Etats-Unis - Israël, portant sur la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv en échange de la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara.