Sahara : Pedro Sanchez lâché par ses alliés au Parlement

A la Chambre basse du Parlement espagnol, le PSOE de Pedro Sanchez est isolé sur le dossier du Sahara. Sumar, son partenaire au gouvernement de coalition de gauche, et les formations basques, PNV et Bildu, ses alliés au Parlement, ont voté, hier soir, en faveur d’une proposition du Parti populaire, exigeant le retour au «consensus» et la «neutralité» de l’Espagne sur la question du Sahara. Vox s’est joint aux autres partis alors qu'il s’était abstenu, en avril 2022, lors de l’approbation au Sénat d’une résolution condamnant la position du chef du gouvernement sur le Sahara.

Les conservateurs du PP ont demandé aussi au chef de l’exécutif d'informer les députés sur «les propositions faites par l’envoyé du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, ainsi que sur la situation et le travail de la MINURSO».

Le Polisario s’est félicité de l’adoption de la proposition du PP, non-contraignante pour le gouvernement, par les députés membres de la Commission des Affaires étrangères. «Une fois de plus, le PSOE a voté contre la légalité internationale», a écrit son représentant en Espagne sur la plateforme X.

Pour rappel, le président du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, avait promis, en septembre, de constituer une «commission d’enquête parlementaire» à la Chambre basse chargée de mettre toute la lumière sur les raisons ayant conduit Pedro Sanchez à soutenir, en mars 2022, le plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.