Kénitra : L’Université Ibn Tofaïl et l’Association des élus de France scellent un partenariat

L’Université Ibn Tofaïl et l’Association des élus de France ont signé récemment un partenariat, pour le renforcement des compétences des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de Kénitra. Ce cadre unique se veut le fruit d’une démarche de «diplomatie des territoires», a appris Yabiladi auprès de Driss Ettazaoui, président de l’AEF. Ainsi, il aura vocation à favoriser la mobilité des enseignants-chercheurs et des membres de l’association avec le monde académique, ajoute la même source.

Pour l’Université Ibn Tofaïl, il s’agit d’innover et d’adapter les approches aux évolutions sociétales. Ses partenariats s’inscrivent dans ce cadre, avec différents acteurs socio-économiques et partenaires institutionnels. Selon un communiqué, les objectifs de ce partenariat son multiples :

«• Conforter l’excellence universitaire dans la région Rabat-Salé-Kénitra à un moment clé de son développement.

• Bénéficier de l’ancrage et des réseaux de l’AEF pour démultiplier un certain nombre d’actions et de politiques publiques.

• Mutualiser son expertise académique et le savoir-faire de l’AEF sur des sujets les intéressant conjointement.

• Favoriser la mobilité estudiantine et professorale

Les parties se rapprochent pour travailler ensemble au développement citoyen des capacités humaines, au progrès de la connaissance et à la formation des étudiants et des professeurs.»

Ce partenariat se traduit par une convention cadre, portant sur trois axes que sont «la formation, la recherche et le débat démocratique». Dans le cadre de ce soutien mutuel, les pistes envisagées peuvent porter notamment sur l’«accueil d’étudiants et d’enseignants-chercheurs», l’«apport mutuel d’expertise», ou encore la «mise à disposition d’infrastructures».

Par ailleurs, les axes stratégiques du partenariat reposent sur un appui à la formation à travers des conférences et/ou des séminaires, un appui à la recherche, dans le cadre duquel l’AEF va «étudier les propositions de recherches qui pourraient lui être faites par des doctorants du Pôle des études doctorales de l’Université Ibn Tofaïl dans le cadre de thématiques d’intérêt commun identifiées».

Un autre axe consiste à l’«appui au débat démocratique citoyen», selon les modalités de mise à disposition des espaces définies conjointement par les parties concernées.