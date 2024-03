Ceuta : Des médias espagnols avancent que le Maroc «refuse le rapatriement» des arrivés à la nage

Arrivés samedi à la nage à Ceuta, 70 ressortissants du Maroc restent du côté espagnol sans être expulsés, rapportent des médias ibériques. Selon El Faro de Ceuta, l’impossibilité de ces reconductions serait liée au «refus» des autorités marocaines de rapatrier ses concitoyens. Le site rapporte qu’«aucun des 70 Marocains entrés samedi à Ceuta n’a été réadmis».

La même source ajoute que cette position est restée inchangée depuis plus d’un mois, d’où la Garde civile a modifié ses procédures. Dans ce sens, les ressortissants ont été transférés vers le Paseo de Colon et non plus directement jusqu’à la frontière.

Le 20 février dernier, le président de la ville, Juan Vivas, a eu une réunion avec le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, pour aborder la question des traversées migratoires en mer vers l’enclave.