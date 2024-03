Sahara : Le Polisario se félicite de la visite de De Mistura en Russie

Staffan de Mistura et Sergueï Lavrov

Le Polisario salue la visite de Staffan de Mistura à Moscou, effectuée le lundi 11 mars. «La Russie veut relancer le processus du règlement politique, basé sur les résolutions des Nations unies et sa Charte. Elle s’est toujours opposée à la manière arbitraire et antidémocratique, sans discussion participative de tous les membres, lors de l’élaboration des projets et décisions du Conseil de sécurité portant sur la question du Sahara occidental», a indiqué Oubi Bachir, le représentant du Front à Genève dans des déclarations à Echoroukonline.

«La Russie, si elle le souhaite, peut jouer un rôle important dans la création de l’équilibre qui manque aujourd’hui au sein du Conseil de sécurité, alors que le processus du règlement politique s’est écarté de sa voie originale, convenue et légitime à savoir : le référendum d’autodétermination», a-t-il souligné. Le représentant du Polisario a fait l’impasse sur le «rôle stabilisateur de la MINURSO» dans la région, mentionné dans la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères.

Dans son communiqué, du 11 mars publié à l’issue des entretiens entre De Mistura et Sergueï Lavrov, la diplomatie russe «a mis l’accent sur l'importance de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable au problème du Sahara occidental sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU».

Une position déjà exprimée, le 20 décembre à Marrakech lors du Forum Russie-Monde arabe. «Nous soutenons l’atteinte d’une solution durable sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et nous comptons poursuivre notre attachement à cette ligne de principe visant à progresser et à parvenir à des décisions adéquates» à la question du Sahara, avait précisé Lavrov dans des déclarations à la presse.

Dans la ville ocre, le chef de la diplomatie russe avait également appelé «à garantir les conditions nécessaires au fonctionnement efficace de la mission des Nations unies au Sahara occidental, qui joue un rôle stabilisateur important dans la région».