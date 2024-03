Parlement européen : Le lobby du Polisario prépare deux actions contre le Maroc

Après le revers encaissé le 29 février au Parlement européen, le lobby du Polisario tente de rebondir avec de nouveaux projets anti-Maroc. «Deux initiatives seront menées prochainement contre les actions d'ingérence du régime marocain dans les institutions européennes et la présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations unies», a révélé l’eurodéputé espagnol Manu Pineda dans des déclarations à l’agence de presse du Front.

Une annonce faite au terme de la réunion du «groupe de soutien au peuple sahraoui au Parlement européen», tenue le 11 mars à Bruxelles et présidée par le représentant du Polisario en Europe.

Le 29 février à la plénière de l’hémicycle européen, Manu Pineda et son camarade Miguel Urban Crespo ont proposé d’accorder, dans le rapport annuel du PE sur les droits humains, «une attention particulière» à la situation «dans les territoires occupés illégalement», citant expressément «la Palestine et le Sahara occidental». L’amendement proposé par les deux Espagnols a été rejeté par 386 eurodéputés, 110 l’ont approuvé et 24 abstentions.

La réunion de Bruxelles intervient alors que de nouvelles élections au Parlement européen sont prévues en juin 2024.