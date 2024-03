Gaza : Hanieyh demande le soutien de Benkirane pour «mettre fin à l’agression israélienne»

Le chef du bureau politique du Mouvement Hamas, Ismaël Haniyeh, qui vit au Qatar, a adressé un message écrit au secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, rapporte ce mardi 12 mars le site de la formation islamiste.

Dans sa missive, ⁠le Palestinien appelle son «frère» à «contribuer à apporter une aide urgente» à la population de Gaza, «s'opposer à toutes les manifestations de normalisation avec» Israël et «faire pression pour rompre toutes les relations avec l'entité sioniste, en raison des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'elle commet dans le cadre du génocide à Gaza». Pour rappel, Benkirane et Haniyeh avaient eu un entretien téléphonique, le 12 novembre 2023.

A la veille du début du Ramadan, le chef du bureau politique du Mouvement Hamas a demandé, dans des lettres envoyées à des présidents d’Etats islamiques et de personnalités politiques et religieuses, «d’exercer une pression sur les capitales internationales qui soutiennent l’occupation sioniste pour la forcer à mettre fin immédiatement et sans conditions» à la guerre.