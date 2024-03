France : Le tribunal administratif confirme l’expulsion de Hassan Iquioussen vers le Maroc

Le tribunal administratif de Paris a confirmé, lundi soir, l’expulsion de l’imam marocain Hassan Iquioussen vers son pays d’origine. En janvier 2023, la juridiction a été saisie, après que l’homme a été arrêté en Belgique l’été 2022 à la demande de la France, puis expulsé directement vers le Maroc. Visé par un Ordre de quitter le territoire français (OQTF), il a été épinglé pour des propos considérés misogynes et antisémites, mais pour lesquels il n’a jamais été jugé jusque-là.

Dans son arrêt, le tribunal administratif estime cette fois-ci que Hassan Iquioussen a tenu des propos provoquant et haineux contre les juifs, les non-musulmans et les femmes, de manière recurrente et en dépit de ses attaches en France.

Mais pour sa part, l’avocate de la défense estime l’expulsion injustifiable. «Il lui est in extenso reproché d’avoir dit que les femmes avaient besoin de leur dose de belles paroles pour être épanouies ou encore que l’homme était la locomotive de la famille. Ce sont des discours rétrogrades, regrettables, mais qui ne nous semblent pas fonder une menace grave à la sûreté de l’Etat, et en tout état de cause, fonder l’expulsion d’un homme qui est né en France et qui a toute sa famille», a fustigé Le Lucie Simon, citée par RFI et affirmant que son client ferait appel.

Dans ses arguments, le tribunal a souligné que les enfants et l’épouse de Hassan Iquioussen, qui vivent en France, pouvaient le rejoindre au Maroc. De ce fait, la juridiction estime que l’expulsion ne porte une atteinte excessivement au respect de la vie privée.

L’imam, lui, est «interloqué de voir que des propos anciens de 10 à 20 ans sont repris et que ses excuses ne sont même pas mentionnées dans la décision», ajoute Me Simon.