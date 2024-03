Espagne : Le sélectionneur Luis de La Fuente dit respecter le choix de Brahim Diaz

Commentant la décision du footballeur maroco-espagnol Brahim Diaz de jouer pour le Maroc, le sélectionneur de l’équipe nationale espagnole, Luis de La Fuente, a déclaré qu’il respectait le choix du joueur.

«Chacun est libre de choisir. Pour moi, il y a toujours trois critères de sélection : la capacité à jouer pour l’équipe nationale, le désir de jouer pour l’équipe nationale et mon propre choix de sélection», a-t-il expliqué.

Cité par le journal espagnol AS, il ajoute : «Le plus important est de jouer pour l’équipe nationale. Je ne lui ai pas parlé ; les gens font ce qu’ils pensent être juste. Je l’admire et lui souhaite le meilleur.»

Les médias espagnols ont confirmé précédemment que le milieu de terrain du Real Madrid, avait finalement décidé de représenter le Maroc. A 24 ans, Brahim Diaz pourrait participer aux deux prochaines rencontres amicales des Lions de l’Atlas, face à l’Angola et la Mauritanie, respectivement les 22 et 26 mars.

Précédemment, le jeune joueur a porté les couleurs de l’Espagne avec les sélections U17, U19 et U21 ans. Il a joué ensuite avec l’équipe A, le 8 juin 2021 face à la Lituanie. Depuis, il n’a plus été convoqué, malgré ses bonnes performances avec l’AC Milan, puis avec le Real Madrid.