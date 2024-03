Sahara : Le Polisario redoute une invasion des FAR dans la zone tampon

Le Polisario s'inquiète de la forte présence des Forces armées royales (FAR) au Sahara, notamment à Aousserd, Mahbes et Gueltat Zemmour. Un déploiement qui sape «les efforts diplomatiques» pour résoudre le conflit, ont confié des sources au Front à un média sahraoui.

Les mêmes sources font état de l’arrivée, par exemple, à Aoussered de formations militaires composées de chars Abrams, d’obusiers automoteurs et d'une dizaine de véhicules blindés d'intervention rapide. Et d’enchainer par mettre en garde contre une éventuelle «invasion» des FAR des «territoires libérées», situés à l’Est du Mur des Sables. Le même message a été porté, le 14 janvier, par Brahim Ghali.



Pour rappel, le 13 décembre 2020, le Polisario avait déclaré la «guerre» contre le Maroc, en riposte à la libération, le même jour, par les FAR de la circulation au passage d’El Guerguerate. Une option défendue, depuis, par les hauts cadres du Front ; du moins médiatiquement.

Après plus de trois années de «guerre», le mouvement séparatiste n’a remporté aucune victoire sur le terrain. Pire, il a perdu le contrôle sur ses «territoires libérés», longtemps érigés comme un butin de guerre, conduisant au déplacement de milliers de Sahraouis vers les camps de Tindouf en Algérie, avait indiqué en novembre 2023 un rapport du Croissant rouge sahraoui (CRS).