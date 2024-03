Air Arabia Maroc lance un vol direct entre Tétouan et Amsterdam

Air Arabia Maroc a annoncé, ce mardi, le lancement de son programme de vols directs reliant Tétouan à Amsterdam, dans le cadre de l’extension de ses offres de voyage à destination de l’Europe. Cette liaison sera opérationnelle à partir du 7 mai 2024, avec un vol chaque mardi. «Les vols partiront de Tétouan (TTU) à 06:10 pour arriver à Amsterdam (AMS) à 10:15. Le vol retour décollera d’Amsterdam à 11:15 et atterrira à Tétouan à 13:20», fait savoir un communiqué.

La compagnie aérienne low cost dessert déjà Barcelone, Malaga, Madrid (Espagne) et Bruxelles (Belgique). «Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Air Arabia Maroc, qui vise à promouvoir la connectivité régionale et internationale et à soutenir le développement touristique et économique entre le Maroc et l’Europe», souligne-t-on.

Les voyageurs peuvent dès à présent réserver leurs billets pour Amsterdam, «via le site d’Air Arabia, le centre d’appels, ou auprès des agences de voyage agréées». Ils peuvent aussi effectuer leur enregistrement en ligne.

Par ailleurs, les membres du programme de fidélité AirRewards d’Air Arabia Maroc bénéficieront de plus d’avantages.