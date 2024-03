Tanger : Saisie de 13kg d'héroïne à bord d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas

Les autorités marocaines ont saisi 13 kilos d'héroïne dissimulés à l'intérieur d'une voiture venue d'Espagne au port de Tanger Med, selon une source sécuritaire citée par l'agence de presse espagnole EFE. La drogue a été trouvée dans un sac placé sous le moteur du véhicule, immatriculé aux Pays-Bas.

La première analyse a révélé qu'il s'agissait d'héroïne. La drogue a été saisie et envoyée au Laboratoire national de la police scientifique et technique, pour des examens plus approfondis.

Le conducteur de la voiture, un citoyen marocain de 63 ans, portant également la nationalité néerlandaise, a été arrêté. Les enquêtes se poursuivent pour clarifier les circonstances des faits.