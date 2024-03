Bab Sebta : Saisie de plus de 26 kg de résine de cannabis

Les éléments de la douane et de la police au point de passage de Bab Sebta ont mis en échec, dimanche, une tentative de trafic de 26,8 kg de résine de cannabis à bord d’un véhicule léger, a-t-on appris d’une source douanière.



Lors d’une opération de contrôle conjointe, les éléments de la douane, en collaboration avec la police, ont saisi cette quantité de drogue, qui était soigneusement dissimulée à l’intérieur du réservoir d’un véhicule de marque Opel Astra immatriculé en Espagne, a ajouté la même source.



Elle a précisé que ce véhicule était conduit par un ressortissant marocain résidant à l’étranger, qui s’apprêtait à quitter le territoire national, tandis que la fouille corporelle a permis la saisie de 5 600 euros non déclarés.



Le véhicule, les devises et les stupéfiants ont été saisis par la douane, tandis que le conducteur du véhicule a été présenté à la police judiciaire pour complément d’enquête.