Hydrogène vert : Mise en œuvre de «l’Offre Maroc» pour le développement de la filière

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a émis, lundi 11 mars 2024 à Rabat, la circulaire de mise en œuvre de «l’Offre Maroc» pour le développement de la filière de l’hydrogène vert, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. L’objectif sera de positionner le pays en tant qu’acteur compétitif en la matière. A terme, il est question en effet d’«occuper une position privilégiée aux niveaux continental et international en matière de développement des énergies renouvelables et ce, en mettant à contribution le positionnement précurseur du Royaume dans les énergies renouvelables, ses ressources naturelles riches et diversifiées, sa position géographique stratégique, ses infrastructures de classe mondiale et de son capital humain qualifié», indique un communiqué.

La primature indique qu’un foncier public de l’ordre d’un million d’hectares a été identifié pour accueillir les projets du srcteur. Dans un premier temps, les investisseurs auront à leur disposition 300 000 hectares, qui seront répartis en lots de 10 000 à 30 000 ha selon la taille des projets.

En six points, la circulaire définit les étapes opérationnelles pour la mise en œuvre de «l’Offre Maroc», les moyens déployés par l’Etat à cet effet, ainsi que les rôles des intervenants.

«• Le champ d’application de l’Offre Maroc ;

• Le foncier mobilisé pour la mise en œuvre de l'Offre Maroc ;

• Les infrastructures nécessaires au développement de la filière de l’hydrogène vert ;

• Les mesures incitatives de l’Offre Maroc ;

• Le processus de sélection des investisseurs et de contractualisation avec l’Etat ;

• La gouvernance de la filière de l’hydrogène vert.»

Dans ce sens, «il est prévu que l’hydrogène vert constitue un vecteur énergétique crucial et l’un des principaux catalyseurs de la transition énergétique et d’une croissance durable» dans le pays. «Cette filière émergente pourra constituer un tournant pour l’économie marocaine, face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et technologiques qu’elle sous-tend», ajoute la même source.

Cette offre s’adresse «aux investisseurs ou consortiums désirant produire de l’hydrogène vert et ses dérivés, adressant le marché domestique, l’export ou les deux à la fois». Une centaine d’investisseurs, nationaux et internationaux ont déjà exprimé leur intérêt.

Cette démarche s’inscrit dans cadre des directives royales en date du 22 novembre 2022 et des instructions contenues dans le discours du roi Mohammed VI, à l’occasion du 24e anniversaire de la fête du trône, le 29 juillet 2023.

Selon les termes du discours, il s’agit ainsi de «valoriser les atouts dont dispose Notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse».