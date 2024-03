Football : Brahim Diaz opte pour la sélection du Maroc

Le milieu de terrain du Real Madrid, Brahim Diaz, a fait son choix de rejoindre la sélection du Maroc plutôt que celle de l’Espagne, rapporte dimanche la presse dans le royaume ibérique. Portant la double nationalité, le joueur de 24 ans a ainsi augmenté ses chances de se joindre au prochain rassemblement du Onze national, au cas où il est appelé par le sélectionneur.

«Sa décision est ferme, elle a été mûrement réfléchie, (…) il n’y a pas de retour en arrière possible», a fait savoir hier le journal espagnol Marca, confirmant des informations diffusées plut tôt par des journalistes sportifs. «Brahim Diaz jouera pour le Maroc et non pour l’Espagne. La décision a été prise et devrait être officielle prochainement. La Fédération marocaine a été informée ce soir», a écrit le journaliste Fabrizio Romano.

Dans les coulisses, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaa, et le sélectionneur Walid Regragui, se seraient réunis avec Brahim Diaz depuis février dernier. Du côté espagnol, les négociations avec le joueur pour rejoindre la Roja seraient longtemps restées au point mort, ce qui aurait fait décider davantage le joueur.

Précédemment, Brahim Diaz a porté les couleurs de l’Espagne avec les sélections U17, U19 et U21 ans. Il a joué ensuite avec l’équipe A, le 8 juin 2021 face à la Lituanie. Depuis, il n’a plus été convoqué, malgré ses bonnes performances avec l’AC Milan, puis avec le Real Madrid.