Allemagne : Des illuminations pour le ramadan à Francfort et Cologne, à rebours de l’extrême droite

Alors que Londres a été la première capitale en Europe à accrocher des illuminations à l’occasion du mois de ramadan, en 2023, une initiative similaire en Allemagne a eu son lot de critiques. A Francfort, dont 15% des habitants sont de confession musulmane, l’exemple britannique de «Happy Ramadan» a en effet été dupliqué, ce dimanche 10 mars dans la grande rue piétonne de la ville. Mais il a suscité certaines réactions négatives sur les réseaux sociaux, où des utilisateurs ont dénoncé une «islamisation» de la société. Un argument soutenu au Parement régional de la Hesse par le chef de file de l’extrême droite AfD, rapporte RFI.

Pour sa part, la mairie défend son initative spéciale ramadan, durant lequel ces illuminations resteront accrochées, comme c’est déjà le cas lors d’autres périodes particulières de l’année, à savoir Noël ou le Nouvel an. Harangués par les détracteurs de l’idée, les opposants à cette dernière vont jusqu’à évoquer un éventuel boycott des magasins de la place.

Salut plutôt un geste «magnifique» la maire de Francfort, Nargess Eskandari-Gruenberg, a souligné que la mise en place de ces illuminations reflétait une idée de «la coexistence pacifique de tous les habitants de Francfort». «En ces temps de crises et de guerres, cet éclairage est un signe d’espoir pour tous et renforce la cohésion de notre société urbaine et diverse», a-t-elle soutenu.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’au-delà des consternations à l’extrême droite, l’initiative a mis d’accord diverses tendances de la sphère politique et de la société à Francfort. Outre la communauté musulmane, les Eglises catholique et protestante ont salué l’idée, tout comme la communauté juive de la ville. Le succès est tel que des installations spéciales ramadan sont désormais mises en place à Cologne également.

Le Conseil de coordination des mosquées de Francfort a estimé que l’idée gagnerait en effet à trouver sa place au seins de diverses mairies dans le reste de l’Allemagne.