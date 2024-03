Marrakech : Le Festival On marche clôture sa 17 édition en apothéose

Le 17e festival international de danse contemporaine à Marrakech On Marche, tenu du 1er au 9 mars 2024, s’est clôturé sur un bilan positif. Placée sous le signe de la spiritualité en danse, cette édition a rendu hommage à la région qui l’a accueillie, quelques mois après le séisme du 8 septembre 2023 ayant fait près de 3 000 morts. Avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, On marche a ouvert le bal d’une série d’événements prévus tout au long de l’année, célébrant la cité ocre en tant que «capitale de la culture dans le monde islamique».

Sur la place Jemaâ el Fna, les temps forts du festival auront été les spectacles «Rideau de frères» de Bouziane Bouteldja (Algérie, France) et la chorégraphie «Panique olympique #4» d’Agnès Pelletier (France). «Cette dernière ayant la particularité de réunir sur scène amateurs et professionnels. Un spectacle qui démontre que la danse contemporaine s’adresse à tous, sans restriction d’âge ou de corps», se félicitent les organisateurs. Le troisième événement marquant de cette édition s’est tenu au palais Al-Bahia : «Silex et craie» (Calcédoine et Coccolithe) des deux figures de la danse contemporaine Vincent Dupont et Bernardo Montet.

En effet, ce 17e festival aura été une édition des grands noms de la danse internationale par excellence, dont l’artiste français Olivier Dubois, la chorégraphe tunisienne Héla Fattoumi, l’une des dépositaires du sixième art au Canada, Danièle Desnoyers, le directeur du Centre chorégraphique de Franche-Comté à Belfort, Eric Lamoureux, ainsi que les deux chorégraphes marocains Youness Atban et Mohammed Lamqyassi.

Lancé en 2023, le prix Taklîf, tremplin pour les jeunes chorégraphes, a récompensé quatre lauréats cette année. Ces derniers bénéficieront de résidences artistiques chez les partenaires du festival, tout au long de l’année : Yassmine Benchrifa (Montpellier Danse, VIADANSE, La Bellone et AD’HOC Platform), Asmae Fegnaoui (Le Carreau du Temple, Montpellier Danse et C.C.N de Roubaix), Mohamed Baddou (Institut français de Marrakech, VIADANSE et DANS6T), Yassine Alaoui Ismaili et Friederike Frost, Cie Chara (Al Badil - l’alternative culturelle, le Festival international des arts de Bordeaux et Scène national Carré-Colonnes Nafass-On Marche).

Cette édition a par ailleurs mis en place la proposition de Nafass-On Marche, la première formation en danse contemporaine portée sur l’écriture chorégraphique, la dramaturgie, la transmission et la technique du danseur. Le but sera de revenir chaque année «pour devenir une antenne internationale pédagogique repérée sur le continent, ouverte à tous, avec une programmation qui répond aux besoins et aux urgences des danseurs et danseuses professionnels et en formation», explique Taoufiq Izeddiou, fondateur du festival. L’ambition est ainsi de cinstituer ce qui deviendra la première école chorégraphique au Maroc.