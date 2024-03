Fraises et hépatite A en Espagne : Le Maroc menace de poursuites judiciaires contre les rumeurs

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé, ce dimanche, se réserver le droit de prendre les mesures judiciaires adéquates, face à la propagation continue de fausses informations concernant une prétendue contamination de la production nationale de fraises à l’hépatite A. Dans un communiqué, le département a fait état de la rumeur qui se propage via les réseaux sociaux, malgré les récentes analyses ayant conclu sur l’absence de toute anomalie.

Dans ce même sens, le ministère a recommandé aux consommateurs de se référer aux sources officielles pour toute information relative à la sécurité alimentaire. La semaine dernière, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a affirmé que l’analyse d’échantillons des cargaisons destinées à l’exportation était négative à l’hépatite A. Par la même occasion, elle a souligné que les fruits rouges disponibles sur le marché national étaient également soumis à des contrôles rigoureux, qui garantissent leur conformité aux normes en vigueur.

Sur fond de protestations des agriculteurs espagnols qui redoutent une éventuelle concurrence à leurs produits, une notification du Système d’alerte rapide sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) de l’Union européenne a précédemment été transmise aux autorités de sécurité sanitaire alimentaire au Maroc, concernant une cargaison de fraises acheminée vers le royaume ibériques.

Après vérification, l’ONSA a fait savoir que les tests d’hépatite A et du Novovirus se révélaient être négatifs et qu’aucune contamination de l’eau d’irrigation n’avait été identifiée sur le champ de provenance de la marchandise.