Ramadan : La Malaisie, l’Australie, le Japon et l’Indonésie parmi les pays à jeûner dès le 12 mars

Au Maroc, le ministère des Habous et des affaires islamiques a informé que l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de ramadan se tiendrait dans la soirée du dimanche 29 chaâbane 1445 (AH), qui correspond à ce 10 mars 2024 (AD). En attendant, des pays surtout en Asie sont de plus en plus nombreux à officialiser leurs annonces.

Ainsi, les musulmans de Malaisie commenceront le jeûne du ramadan, mardi 12 mars 2024, a déclaré le gardien du sceau des dirigeants. A la suite de l’observation du croissant lunaire, ce dimanche, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad a fait savoir que la date avait été fixée par ordre du sultan Ibrahim. Selon un communiqué cité par les médias du pays, les observations de la lune ont eu lieu dans 29 endroits.

En Indonésie également, le ministère du Culte a officiellement fixé le début du ramadan 1445 (2024 AD) au mardi 12 mars 2024, comme annoncé ce dimanche. Les musulmans du Brunei Darussalam observeront aussi le premier jour du mois béni, mardi prochain, selon une annonce diffusée aujourd’hui sur la Radio Télévision Brunei (RTB). Dans le pays, les prières de Tarawih commenceront lundi soir.

En Australie, le Mufti, le Conseil fédéral des imams, le Conseil australien de la fatwa et celui de la charia ont annoncé officiellement que le lundi marquait le dernier jour du mois de chaâbane. Ainsi, mardi 12 mars est le premier jour du ramadan dans le pays.

مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

A Singapour, le mufti Dr Nazirudin Mohd Nasir a également annoncé officiellement le premier jour du ramadan pour mardi 12 mars 2024. Au Japon, le Comité d’observation du croissant lunaire a aussi indiqué que le jeûne débutera le même jour chez les musulmans du pays.