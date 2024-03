Ramadan commence le 11 mars 2024 en Arabie saoudite, en France et en Belgique

Au Maroc, le ministère des Habous et des affaires islamiques a informé que l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de ramadan se tiendrait dans la soirée du dimanche 29 chaâbane 1445 (AH), qui correspond à ce 10 mars 2024 (AD). En attendant, des pays surtout en Asie sont de plus en plus nombreux à officialiser leurs annonces.

Ainsi, les musulmans de Malaisie commenceront le jeûne du ramadan, mardi 12 mars 2024, a déclaré le gardien du sceau des dirigeants. A la suite de l’observation du croissant lunaire, ce dimanche, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad a fait savoir que la date avait été fixée par ordre du sultan Ibrahim. Selon un communiqué cité par les médias du pays, les observations de la lune ont eu lieu dans 29 endroits.

En Indonésie également, le ministère du Culte a officiellement fixé le début du ramadan 1445 (2024 AD) au mardi 12 mars 2024, comme annoncé ce dimanche. Les musulmans du Brunei Darussalam observeront aussi le premier jour du mois béni, mardi prochain, selon une annonce diffusée aujourd’hui sur la Radio Télévision Brunei (RTB). Dans le pays, les prières de Tarawih commenceront lundi soir.

En Australie, le Mufti, le Conseil fédéral des imams, le Conseil australien de la fatwa et celui de la charia ont annoncé officiellement que le lundi marquait le dernier jour du mois de chaâbane. Ainsi, mardi 12 mars est le premier jour du ramadan dans le pays.

مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

A Singapour, le mufti Dr Nazirudin Mohd Nasir a également annoncé officiellement le premier jour du ramadan pour mardi 12 mars 2024. Au Japon, le Comité d’observation du croissant lunaire a aussi indiqué que le jeûne débutera le même jour chez les musulmans du pays.

Le calcul astronomique définit le 11 mars comme premier jour du ramadan

Au-delà de la région asiatique, d’autres pays ont fait leurs annonces. En Allemagne, le ramadan commencera plutôt le lundi 11 mars 2024 et non mardi. Le dernier jour de jeûne est d’ores et déjà fixé pour le 9 avril et l’Aïd el-Fitr le 10 avril, selon le Conseil de coordination des musulmans d’Allemagne (KRM). Ce dernier rappelle l’usage en vigueur des calculs astronomiques, conformément aux orientations de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) en la matière depuis 1978.

Cette option de définition du début et de la fin du mois béni est employée également en Amérique du Nord. Ainsi, le Conseil du Fiqh dans cette région a annoncé, depuis le 28 février dernier, que les musulmans des Etats-Unis et du Canada observeraient leur premier jour de jeûne dans les deux pays, lundi 11 mars 2024. Le 10 avril marquera aussi l’Aïd el-Fitr.

Bien que l’Arabie saoudite ne privilégie pas le calcul astronomique, la Cour suprême dans le pays a annoncé également que le premier jour du ramadan commençait le 11 mars 2024. En effet, le croissant lunaire annonçant la fin du mois de chaâbane a été aperçu au niveau du site de Hotat Sudair, dans le gouvernorat de Majmaah (région de Riyad).

#عاجل#الديوان_الملكي:

المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر #رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.#واس pic.twitter.com/P0WpOQdmpH — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2024

Dans la région arabe, d’autres Etats annoncent également que lundi 11 mars 2024 sera le premier jour de jeûne. C’est le cas notamment aux Emirats arabes unis, au Koweït, au Soudan, à Bahreïn et au Yémen selon le ministère du Waqf, ou encore au Qatar selon le Comité d’observation du croissant lunaire. En Egypte, Dar Al-Ifta a annoncé la même date, ce dimanche. En revanche, le mois béni commencera mardi 12 mars en Jordanie selon le mufti du royaume, mais aussi à Oman, rapporte l’agence de presse officielle dans le pays.

Pour sa part, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a annoncé que le premier jour du ramadan dans le royaume serait lundi 11 mars, conformément à la décision du Conseil des théologiens des musulmans de Belgique rattaché à l’instance. A cette occasion, les citoyens de confession musulmane ont été appelés à «profiter de ce mois pour multiplier les bonnes actions envers les nécessiteux et les personnes vulnérables», a indiqué un communiqué.

Les organisations cultuelles dans d’autres pays d’Europe ont annoncé la même date, notamment La Grande mosquée de Paris, en France. En Italie, l’Union des communautés islamiques a également confirmé que le jeûne commencerait lundi 11 mars. Dans son annonce, l’instance a exprimé ses vœux au musulmans du monde, tout en ayant une pensée particulière à la Palestine et aux habitants de la bande de Gaza, où la famine devient un danger réel depuis le début de la guerre du 7 octobre 2023.

La Commission islamique de l’Espagne a fait savoir aussi que les musulmans du royaume ibérique jeûnaient à partir de lundi, tout en faisant part de ses vœux pour la paix à travers le monde.