Anvers : Le trafiquant belgo-marocain Nordin El Hajjioui sera extradé depuis Dubaï

Interpellé au Emirats arabes unis, un trafiquant de drogue activement recherché par la Belgique sera bientôt extradé. Natif d’Anvers et issu d’une famille marocaine, Nordin El Hajjioui, 36 ans, a fui vers Dubaï en 2016 pour éviter son arrestation. Depuis sa planque, il a continué à gérer ses affaires en tant que «responsable d’une bonne partie de la cocaïne qui entre par le port» anversois. Selon les médias belges, «les quantités de cocaïne qui entrent en Europe par le port d’Anvers ne cessent d’augmenter». En 2023, 116 tonnes ont été saisies, mais cette quantité ne représente que 10% du total transitant depuis ce point d’entrée.

Nordin El Hajjioui, dit «Dikke Nordin», «serait aussi en lien avec les multiples attaques à la grenade que subi la ville depuis des années». Faroek Özgünes, journaliste de VTM expert en justice, indique que «la Justice pense qu’il donnait ses ordres depuis Dubaï pour que ces attaques soient perpétrées». Visé par une demande d’extradition du parquet d’Anvers depuis quatre ans, le mis en cause risque 20 ans de prison ferme. «C’est donc un signal très important. Nous n’acceptons aucune impunité. Et sûrement pas pour les hauts responsables. Ils doivent être poursuivis et punis», a déclaré Paul Van Tigchelt, le ministre de la Justice.

Cette extradition est facilitée par une convention signée il y a trois ans entre la Belgique et les Emirats arabes unis. Dans ce sens, le ministre Van Tigchelt a fait savoir que les autorités du pays du Golfe avaient «une liste de 23 personnes» demandées par Bruxelles. «Fin de l’année dernière, il y a eu une première extradition. La deuxième, nous l’espérons rapidement. Et il y en a donc encore une vingtaine et notre message est clair, on ne va pas laisser tomber et les chasser. Pas d’impunité», a-t-il affirmé.

Depuis quelques années, Dubaï est devenu un refuge de nombreux barons de drogue qui tentent d’échapper à la justice européenne. Chef notoire de la Morco Maffia aux Pays-Bas, Ridouan Taghi en a été extradé en 2020. En février dernier, il a été condamné à la perpétuité. En 2021, Raffaele Imperiale, patron de la mafia italienne Camorra, a été arrêté également à Dubaï.

En l’espèce, plusieurs pays comme la Belgique, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont signé des accords d’extradition avec les Emirats arabes unis, bien que ce pays ne constitue pas le seul refuge des trafiquants notoires.