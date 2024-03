Maroc : La Maison de la presse à Tanger célèbre Latifa Jbabdi, figure du mouvement féministe

La Maison de la presse à Tanger a rendu hommage, vendredi, à une figure emblématique du mouvement féministe, Latifa Jbabdi. S’exprimant à cette occasion, la militante a indiqué que cette initiative était une reconnaissance au combat mené par les femmes marocaines pour l’égalité et la parité, soulignant que le Maroc peut être fier des progrès en matière de droits des femmes, notamment sur le plan législatif.

Latifa Jbabdi a également estimé que le mérite des réalisations accomplies, en particulier l’évolution législative pour promouvoir l’égalité, la parité, la justice sociale et l’autonomisation des femmes, revient à la volonté du roi Mohammed VI, qui a veillé à consolider les droits des femmes, à améliorer leur statut et à renforcer leur rôle dans le développement.

La militante a, par ailleurs, souligné que la femme marocaine contribue et excelle dans de nombreux domaines économiques, politiques, sociaux, culturels, scientifiques et académiques, laissant son empreinte à travers des réalisations remarquables, confirmant que la femme reste un élément essentiel pour un développement et un progrès social équilibré et durable.

Et d’ajouter que sa supervision de la publication du journal 8 Mars au début des années 1980 a été une avancée majeure dans le militantisme juridique, ainsi qu’une des facettes de la défense des droits des femmes, contribuant à visibiliser les aspirations des mouvements féministes. En effet, le journal servait de tribune pour faire entendre la voix des femmes et plaider en faveur de leurs revendications sociales justes. Il a également marqué un tournant important dans l’histoire de la lutte pour les droits des femmes au Maroc, en corrigeant les fausses perceptions et les stéréotypes, a-t-elle souligné.

De son côté, le président du bureau exécutif de la Maison de la presse, Said Koubrit, a relevé que l’hommage rendu à la militante des droits humains et journaliste Latifa Jbabdi était un hommage à toutes les femmes du pays, qui se sont battues pour un Maroc progressiste, où les droits des femmes et des familles, constituant le noyau central de la société, sont préservés.

Et de poursuivre qu’il s’agit également d’un hommage à toutes les journalistes et militantes marocaines, ainsi qu’une reconnaissance envers l'expérience médiatique des femmes, qui a été une importante plateforme pour donner une voix plus large aux femmes marocaines afin de sensibiliser aux questions qui leur sont propres, qui sont au cœur des préoccupations et des enjeux de la société.