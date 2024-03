Casablanca : Arrestation d’un chef de gang marseillais pour trafic international de drogue

La Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca (BNPJ) a interpellé, vendredi, un ressortissant français âgé de 34 ans et visé par un mandat d’arrêt international émis par la France, pour constitution de réseaux criminels et trafic international de drogue. Le Parisien rapporte qu’il s’agit de Félix Bingui, un élément notoire de la criminalité marseillaise engagée dans une guerre des stups depuis plus d’un an.

Surnommé le Chat, Félix Bingui serait «le patron du redoutable clan Yoda». Il aurait fui au Maroc il y a plusieurs mois. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le mis en cause a été interpellé à Casablanca, dans le cadre d’une vaste opération sécuritaire visant localiser les endroits où il pouvait se cacher dans plusieurs villes du pays.

Cette arrestation fait suite à une notice rouge a été émise par Interpol, à la demande des autorités françaises, qui soupçonnent l’homme de diriger plusieurs réseaux de trafic international de drogue et de blanchiment d’argent.

La même source fait savoir que le suspect a été placé en garde à vue et déféré devant le parquet, ce samedi matin à Casablanca, dans le cadre de la procédure d’extradition.

Un des plus grand narcotrafiquant marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd’hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines que je… https://t.co/C4PuohBt9j — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 9, 2024

A l’annonce de cette interpellation, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a salué l’efficacité de la coopération entre les autorités marocaines et françaises. Dans ce sens, il s’est réjoui d’un «grand coup porté au narcobanditisme».

Dans un communiqué cité par Le Parisien, le procureur de la république à Marseille, Nicolas Bessone, a indiqué que cette arrestation était «le fruit d’une remarquable coopération des autorités marocaines (...) et du travail minutieux et sans relâche» des services de police français.