Caricature du prophète : Le Maroc interdit un numéro du magazine français Marianne

Le numéro 1.407 du magazine français Marianne du 29 février a été interdit de distribution au Maroc, a confié une source autorisée au média Le360. «Une caricature du prophète Mohammed» est avancée pour justifier la censure de l’hebdomadaire au royaume.

L’article 31 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition, publiée au Bulletin officiel dans son édition du 1er décembre 2016, précise que «pourront être interdites la distribution de publications étrangères ou publications périodiques étrangères portant atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique ou incitant contre l'intégrité territoriale».

Pour rappel, le Maroc avait officiellement condamné, en octobre 2020, la republication des caricatures du prophète Mohammed par des médias français. «Le Royaume du Maroc dénonce ces actes qui reflètent l’immaturité de leurs auteurs, et réaffirme que la liberté des uns s’arrête là où commence la liberté et les croyances des autres. La liberté d’expression ne saurait, sous aucun motif, justifier la provocation insultante et l’offense injurieuse de la religion musulmane qui compte plus de deux milliards de fidèles dans le monde», avait indiqué alors le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué.